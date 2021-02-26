Malatya'da restoran yasağını işte böyle deliyorlar! Dinlenme tesisleri dolup dolup taşıyor

Koronavirüs yasakları sürerken cevabı en çok merak edilen soruların başında kafe ve restoran yasaklarının ne zaman kalkacağı var. Esnaf 'battık' diye feryat ederken vatandaş da "açılsın" artık demeye başladı. Malatyalılar ise restoran yasağını delmenin yolunu buldu. Yasak nedeniyle şehir içindeki kafe ve restoranlara gidemeyen vatandaşlar, kent merkezine yakın olan dinlenme tesislerine yöneldi. Araçlarına atlayanlar kimi zaman arkadaşlarıyla, kimi zaman aileleriyle toplu yemek organizasyonları yapıyor.