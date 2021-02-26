Malatya'da restoran yasağını işte böyle deliyorlar! Dinlenme tesisleri dolup dolup taşıyor
MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlara gidemeyen vatandaşlar, restoran yasağını delmenin yeni bir yolunu buldu. Yol üzerindeki dinlenme tesislerine gidi restoranlarda yemek yiyip, sosyalleşiyorlar...
Koronavirüs yasakları sürerken cevabı en çok merak edilen soruların başında kafe ve restoran yasaklarının ne zaman kalkacağı var. Esnaf 'battık' diye feryat ederken vatandaş da "açılsın" artık demeye başladı. Malatyalılar ise restoran yasağını delmenin yolunu buldu. Yasak nedeniyle şehir içindeki kafe ve restoranlara gidemeyen vatandaşlar, kent merkezine yakın olan dinlenme tesislerine yöneldi. Araçlarına atlayanlar kimi zaman arkadaşlarıyla, kimi zaman aileleriyle toplu yemek organizasyonları yapıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokanta gibi birçok işletmelere paket servis hariç, müşteri alınmıyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar yasağı delmek için formül üstüne formül üretiyor.
Malatya'da vatandaşlar, kapalı olan kafe ve restoranlarda oturup vakit geçiremeyince kent merkezine yakın olan dinlenme tesislerini tercih etmeye başladı.
Kent merkezine yakın bölgelerdeki tesislere giden vatandaşlar, burada sosyal mesafe kuralına dikkat ederek hem yemeklerini yiyor hem de sohbet ediyor.