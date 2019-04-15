Malatya'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

Malatya'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

MALATYA'da, bahçesinde gördüğü sarı-siyah renkli kertenkele benzeri canlının fotoğrafını çeken Eyüp Taşer, canlının nesli tükenmekte olan Türk semenderi olduğunu fark ederek doğaya bıraktı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Malatya'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi - Sayfa 1

MALATYA'nın Yaygın Mahallesinde Eyüp Taşer, bahçesinde sarı benekli bir canlının çalılar arasında hareket ettiğini gördü.

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Malatya'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi - Sayfa 2

Kertenkeleye benzettiği sürüngenin olduğu yere giden Taşer, daha önce görmediği renklerde olduğunu fark etti.

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Malatya'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi - Sayfa 3

Fotoğrafını çektiği sürüngeni internette aratan Taşer, nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Türk semenderi olduğunu anladı.

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Malatya'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi - Sayfa 4

Taşer, semenderin nesli tükenmekte olduğunu anladığı için tekrar doğaya bıraktı.

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