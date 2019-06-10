Malatya'da lunaparkta akıl almaz kaza

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da lunaparkta akıl almaz kaza

MALATYA'da bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparkta oyuncağın vagonu koptu. Kazada 15 yaşındaki bir çocuğun parmağı koptu.

Malatya'da lunaparkta akıl almaz kaza - Sayfa 1

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan lunaparka giden 15 yaşındaki H.G., burada dönen bir eksen üzerinde araba şeklindeki koltuklardan oluşan eğlence aracı crazy dance'e bindi.

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Malatya'da lunaparkta akıl almaz kaza - Sayfa 2

İddiaya göre bir süre sonra eğlence aracının plastik aksamı koptu ve H.G. yere savruldu.

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Malatya'da lunaparkta akıl almaz kaza - Sayfa 3

Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı.

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Malatya'da lunaparkta akıl almaz kaza - Sayfa 4

Bir parmağı kopma noktasına gelen yaralı çocuk tedavi altına alınırken, polis olayın yaşandığı lunapark da inceleme yaptı.

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