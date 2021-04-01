Malatya'da 'kazanamazsınız' dediler gelir kapısı oldu! Üniversiteli kardeşler dövizle çalışıyor
MALATYA'da üniversiteli kardeşler, yüz yüz eğitime ara verilince boş zamanlarını fırsat bildi. Kardeşlerin hobi olarak başladıkları kuluçkalık yumurta üretiminde seri üretime geçti.
Elazığ Fırat Üniversitesi'nde Veterinerlik bölümü öğrencisi Eyüp Gökhan ile Malatya İnönü Üniversitesi'nde Sınıf Öğretmenliği okuyan Yusuf Gökhan kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla zaman geçirmek için birkaç tavuk ile kuluçka makinesi aldı.
Kardeşler daha sonra elde ettikleri tavuk yumurtalarından kuluçka makinesiyle civciv yetiştirmeye başladı. Gökhan kardeşler, cinsi farklı olan büyüttükleri yaklaşık 70 tavukla, kuluçkalık yumurta üretti.
Eyüp ve Yusuf Gökhan kardeşler, ürettikleri yumurtaları satarak geçimlerini sağlamaya başladı.
"Seri üretime geçtik"
Pandemi nedeniyle geçen yıl uzaktan eğitme geçilmesiyle ağabeyi Yusuf ile birlikte eve döndüklerini, zaman geçirmek için kuluçka makinesi ve birkaç tavuk aldıklarını belirten Eyüp Gökhan (21), "Zamanla kuluçka makinemizi büyüttük. Onlarca kez civciv çıkımı aldık, anaç yaptık. Başta hobi olarak boş zamanımızı değerlendirmek için başladığımız bu işte birkaç ay sonra seri üretime geçtik." dedi.