Malatya'da icraya giden memur silahla vuruldu
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, evine haciz işlemleri için gelen icra memurunu silahla vurarak yaraladı.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, evine haciz işlemleri için evine gelen avukat ve icra memurları ile tartışan M.V., önce darp etmeye çalıştığı icra memuru U.E.'ye silahla ateş açtı.
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Açılan ateş sonucunda bacağına iki ayrı noktada isabet alan U.E. yaralanırken; M.V., ekipler tarafından olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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Yaralı memurun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.
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