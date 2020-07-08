Malatya'da icraya giden memur silahla vuruldu

MALATYA'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, evine haciz işlemleri için evine gelen avukat ve icra memurları ile tartışan M.V., önce darp etmeye çalıştığı icra memuru U.E.'ye silahla ateş açtı.