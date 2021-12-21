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Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları ile döviz kurunun sert düşmesi sonrası Malatya’da kayısıcı esnafı halaylarla sevinçlerini gösterdiler.

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Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası yeni ekonomi modelini açıklaması ile dövizde ciddi düşüşler yaşandı.

Dolardaki düşüşün sabah saatlerinde 12 TL’ye kadar gerilemesi ile Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.

Sembolik olarak dolar yakan esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan vatandaşlar, birlik beraberlik mesajları vererek her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında olduklarını söylediler.

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