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Malatya'da deprem anı yerel televizyonun stüdyosunda böyle görüntülendi!

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anı, canlı yayın yapan yerel televizyonun kameralarına böyle yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalan ER TV'nin spikeri Hülya Kaya, depreme canlı yayında yakalandığını ve korktuğunu söyledi.

Kaya, yaptığı açıklamada, Malatya'da son zamanlarda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Depremlerin psikolojik olarak kendilerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Canlı yayındayken 10.46'da bir deprem yaşandı. Depreme canlı yayında yakalandık korkunçtu. Evinde, işinde, sokakta yakalanan herkes gibi biz de işimizin başındayken yakalandığımız bu depremden fazlasıyla etkilendik. Travmatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Psikolojimizin iyi olmadığını her fırsatta söylüyoruz."

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