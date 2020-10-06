Malatya'da Cumhurbaşkanına olan sevgisini 251 metre uzunluğundaki şiirle kaleme aldı

Başyiğit, 2018 yılında Erdoğan sevgisini dile getiren şiirler yazmaya başladığını belirterek, "Şiirlerim 2 yılda bitti. En büyük hayalim bu şekilde şiir yazmaktı. Zaten benim bunları yazmamın amacı bir kitap haline getirip, o şekilde sunmaktı. Fakat maliyeti çok yüksek olduğu için bu şekilde bir rulo haline getirdim." dedi.