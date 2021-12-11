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Malatya'da 5 yaşındaki çocuk su matarasıyla oynarken oldu! İtfaiye çıkardı

Malatya'da 5 yaşındaki çocuk su matarasıyla oynarken oldu! İtfaiye çıkardı

MALATYA'da, Zeynep Yılmaz'ın (5) oynarken su matarasına sıkıştırdığı parmağı, doktor gözetiminde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya'da 5 yaşındaki çocuk su matarasıyla oynarken oldu! İtfaiye çıkardı

MALATYA'da 5 yaşındaki küçük kız su matarasıyla oynarken parmağını sıkıştırdı. Zeynep Yılmaz, evde oynarken su matarasının pipet bölümüne parmağını sıkıştırdı. Ailesi, Zeynep'in parmağını kurtaramayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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Malatya'da 5 yaşındaki çocuk su matarasıyla oynarken oldu! İtfaiye çıkardı

Gelen ekipler Zeynep'i, Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane yönetimi ise durumu itfaiyeye bildirdi. 

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Malatya'da 5 yaşındaki çocuk su matarasıyla oynarken oldu! İtfaiye çıkardı

Hastaneye gelen itfaiye ekibi, doktor gözetiminde matarayı kesip Zeynep Yılmaz’ın parmağını çıkardı. 

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Malatya'da 5 yaşındaki çocuk su matarasıyla oynarken oldu! İtfaiye çıkardı

Parmağının filmi çekilen Zeynep, sağlık durumunun iyi olduğu belirlenince evine gönderildi.

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