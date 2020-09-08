Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD son dakika yaptığı açıklamada depremin yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.

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Malatya'da saat 13:44'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaş büyük panik yaşarken, ilk belirlemelere göre can kaybı yok. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Malatya-Pütürge olan deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Malatya'daki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.