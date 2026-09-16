Malatya TOKİ deprem konutları neden teslim edilmedi? Kira desteği kesilen hak sahipleri ne istiyor?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi’ndeki deprem konutlarının teslim edilmemesi yeniden gündeme geldi. “Malatya TOKİ deprem konutları neden teslim edilmedi?”, “Salköprü konutları ne zaman verilecek?”, “Kira desteği neden kesildi?” ve “Hak sahipleri ne istiyor?” gibi sorular araştırılıyor. Merkez 20. Bölge’deki 1.444 konut için ağustos ayı işaret edilmişti ancak 15 Eylül itibarıyla anahtarlar henüz verilmedi. Peki gecikmenin nedeni ne, vatandaşların talepleri neler? İşte ayrıntılar.

MALATYA TOKİ DEPREM KONUTLARI NEDEN TESLİM EDİLMEDİ?

Salköprü Mahallesi Merkez 20. Bölge’de 1.444 konutun yanı sıra 450 iş yeri ve 4 fırından oluşan proje bulunuyor. Hak sahipleri, konutların büyük bölümünün tamamlandığını ancak bazı ince işçilik ve eksik çalışmalar nedeniyle teslimlerin yapılmadığını söylüyor. Vatandaşlar ayrıca şantiyedeki çalışmaların yavaşladığını öne sürüyor. Gecikmenin kesin gerekçesine ilişkin ise 15 Eylül itibarıyla hak sahiplerinin beklediği ayrıntılı resmi açıklama yayımlanmış değil.

SALKÖPRÜ TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Hak sahiplerinin aktardığına göre daha önce ağustos ayı teslim için işaret edildi ancak bu takvim gerçekleşmedi. Eylül ayının ortasına gelinmesine rağmen vatandaşlar kesin bir anahtar teslim tarihi alamadıklarını belirtiyor. Depremzedelerin temel taleplerinden biri, yetkililerin belirsizliği sona erdirerek net bir teslim günü açıklaması.

KİRA DESTEĞİ KESİLEN HAK SAHİPLERİ NE İSTİYOR?

Salköprü’deki hak sahipleri öncelikle konutlarının bir an önce teslim edilmesini istiyor. Kirada yaşayan vatandaşlar aylık kira giderlerini kendi imkânlarıyla karşılamak zorunda kaldıklarını belirtirken konteynerlerde kalanlar da kış gelmeden kalıcı konutlarına geçmek istiyor. Depremzedeler ayrıca anahtar teslim edilene kadar barınma desteğinin sürdürülmesini ve süreç hakkında kendilerine doğrudan bilgi verilmesini talep ediyor.

MALATYA’DA KİRA DESTEĞİ NEDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU?

Hak sahiplerinden bazıları kira yardımlarının konutlarını fiilen teslim almadan önce kesildiğini söylüyor. Salköprü’de konuşan bir hak sahibi, kira desteğinin yaklaşık bir yıldır verilmediğini ve halen aylık 15 bin TL kira ödediğini belirtti. Daha önce Malatya’da yapılan açıklamalarda ise kira yardımlarının anahtar teslimine kadar sürmesi gerektiği ifade edilmişti. Bu nedenle Salköprü’deki vatandaşların aktardığı durum yeni tartışmanın merkezinde bulunuyor.

1.444 KONUT TAMAMLANDI MI?

Bölgeden gelen güncel görüntüler ve hak sahiplerinin açıklamalarına göre konutların büyük bölümü fiziksel olarak tamamlanmış durumda. Vatandaşlar bazı bölümlerde küçük eksikliklerin ve ince işlerin bulunduğunu, bunların hızlı şekilde bitirilebileceğini savunuyor. Ancak bir yapının dışarıdan tamamlanmış görünmesi, altyapı, kabul ve diğer teknik süreçlerin de tamamlandığı anlamına gelmediği için resmi teslim işleminin ayrıca sonuçlandırılması gerekiyor.

HAK SAHİPLERİ NEDEN VALİLİKTEN AÇIKLAMA BEKLİYOR?

Depremzedeler teslim tarihi konusunda doğrudan muhatap bulmakta zorlandıklarını öne sürüyor. Bazı vatandaşlar Malatya Valiliği’nden randevu almaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Hak sahipleri hangi çalışmaların kaldığının, gecikmenin nedeninin ve anahtarların hangi tarihte verileceğinin açık şekilde duyurulmasını istiyor.

MALATYA’DA DEPREM KONUTLARINDA SON DURUM NE?

Malatya genelinde 6 Şubat depremlerinin ardından çok sayıda kalıcı konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine verildi. Salköprü Merkez 20. Bölge’deki tartışma ise genel teslim sürecinden ziyade belirli bir projedeki gecikmeye odaklanıyor. Buradaki hak sahipleri, kura veya hak sahipliği sürecinin ardından fiili anahtar tesliminin gecikmesinin kendilerini ekonomik ve barınma açısından zor durumda bıraktığını belirtiyor.