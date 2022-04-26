Makyol Holding'in patronu spiker karısından boşanıyor! 800 milyon lira tazminat 250 bin lira nafaka
Ünlü iş insanı Adnan Çebi, anlaşamadıkları gerekçesiyle eşi Aslıgül Atasagun’a boşanma davası açtı. Çebe'nin açtığı davaya karşılık veren Aslıgül Atasagun, 800 milyon lira tazminat ve 250 bin lira yoksulluk nafakası istedi.
MAKYOL Holding'in patronu Adnan Çebi, TGRT Haber ekranlarının tanınmış sunucusu Aslıgül Atasagun'a boşanma davası açtı. Adnan Çebi, 'anlaşamıyoruz, uyumsuzluk yaşıyoruz' derken, Aslıgül Atasagun'un boşanmak için istediği tazminat ve nafaka dudak uçuklattı.
Sosyete bu boşanma davasını konuşuyor. Ünlü iş insanı Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun ile olan 8 yıllık evliliğini noktalamak istedi. Çebi, "Kişilik yapılarımızın farklılığından kaynaklanan uyumsuzluk yaşıyoruz" deyip boşanma davası açtı.
Geçimsiz, kaprisli, isteklerinin sonu yok
Ayrıca ünlü iş insanı Adnan Çebi, eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını da belirtti.
Çocuk sahibi olmak için tedavi gördüm ama...
Aslıgül Atasagun, evlilikleri sürecinde çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü ve eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi.