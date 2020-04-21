Makyajsız ve çıplak ayakla sokağa çıktı şoke etti işte Kylie Jenner'in doğal hali!
22 yaşındaki Kylie Jenner'in son hali görenleri şaşırttı. Jenner makyajsız ve çıplak ayaklı haliyle neredeyse tanınmaz haldeydi.
Instagram'ın en popüler ünlülerinden biri olan, dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kyile Jenner,her zamanki bakımlı görünümünden çok uzak bir tarzda görüntülendi.
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Kylie Jenner, önceki gün Beverly Hills'te lüks otomobilinden inerken görüntülendi.
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Jenner'ın makyajsız yüzü dikkat çekti. Genç yıldızın çıplak ayakları, makyajsız yüzü ve salaş tarzı sosyal medyadaki halinden oldukça farklı ve tanımak neredeyse imkansızdı.
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Kylie Jenner, üzerinde bir eşofman takım, makyajsız yüzü, öylesine topladığı saçları ve elinde bir cips paketiyle Beverly Hills'te arkadaşının Stassie Karanikolaou'yu ziyaret etmek için dışarı çıktı.
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