Makyajsız haliyle büyüleyen Gökçe Bahadır Sezen Aksu ile yeni projesine hazırlanıyor

Bir döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ardından ekranlarda göremediğimiz Gökçe Bahadır, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden güzel oyuncu, sevenlerine bir sürprizi olduğunu dile getirdi.