Makyajsız görüntülenen Hadise 3 Milyon TL'lik tektaşı ile ışıl ışıl parladı!

Şarkılarıyla, cesur sahne kıyafetleriyle, şovlarıyla çektiği kliplerle akıllarda kalan Hadise 30 nisan da sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti. Gerek kariyeri gerek özel hayatı ile gündemden düşmeyen güzel şarkıcı önceki gün Etiler'de muhabirler tarafından görüntülendi. 2 saat bekledikten sonra aracına binen, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakan Hadise'nin makyajsız görüntüsü ve 3 milyon TL'lik tektaşı göze çarptı..