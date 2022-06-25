Makyajsız görüntülenen Hadise 3 Milyon TL'lik tektaşı ile ışıl ışıl parladı!
Sahne şovlarıyla, şarkılarıyla, çektiği kliplerle hafızalara kazınan Hadise, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedası Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Hayatıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 2 saat bekledikten sonra aracına binen Hadise'nin makyajsız görüntüsü ve 3 milyon TL'lik tektaşı dikkat çekti...
Şarkılarıyla, cesur sahne kıyafetleriyle, şovlarıyla çektiği kliplerle akıllarda kalan Hadise 30 nisan da sürpriz bir şekilde iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti. Gerek kariyeri gerek özel hayatı ile gündemden düşmeyen güzel şarkıcı önceki gün Etiler'de muhabirler tarafından görüntülendi. 2 saat bekledikten sonra aracına binen, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakan Hadise'nin makyajsız görüntüsü ve 3 milyon TL'lik tektaşı göze çarptı..
Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenmişti. Son dönemde Dinçerler'in konser kıyafetlerine karıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hadise önceki gün Etiler’deki bir ofis çıkışı görüntülendi.
Mrs. Dinçerler yorumu
Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüş Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı.
Tektaş yüzük almıştı
Mehmet Dinçerler romantik teklif için masraftan kaçınmamış ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük almıştı.