Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu

Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu

Bir dönemin yıldız isimlerinden Pamela Anderson, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 59 yaşındaki Anderson, 2026 Altın Küre Ödülleri’nde makyajsız haliyle dikkat çekti.

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Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu - Resim: 1
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Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu - Resim: 2

"Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü oyuncu, Pamela Anderson Venedik Film Festivali'de ortaya çıktı. 59 yaşındaki Anderson, A Place To Be filminin gösteriminde altın sarısı elbisesiyle görenleri adeta büyüledi.

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Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu - Resim: 3

GÖZ KAMAŞTIRDI

Makyaj yapmamaya karar veren efsane oyuncu son haliyle gündeme geldi. Altın tonlarındaki gösterişli elbisesiyle kırmızı halıda büyük beğeni toplayan Anderson, straplez kesimli ve dramatik balon kollu elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu - Resim: 4

Sala Giardino'daki gösterimde makyaj yapmamayı tercih eden ünlü oyuncu, doğal güzelliğini ve pürüzsüz cildini ön plana çıkardı.

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Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu - Resim: 5

MAKYAJ YAPMAYI BIRAKMA SEBEBİ...

Uzun yıllar ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp sonrası Anderson, Elle dergisine verdiği röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" demişti.

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Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu - Resim: 6
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Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu - Resim: 7
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Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu - Resim: 8
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Pamela Anderson makyaj