Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu
Bir dönemin yıldız isimlerinden Pamela Anderson, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 59 yaşındaki Anderson, 2026 Altın Küre Ödülleri’nde makyajsız haliyle dikkat çekti.
"Sahil Güvenlik" (Baywatch) dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran dünyaca ünlü oyuncu, Pamela Anderson Venedik Film Festivali'de ortaya çıktı. 59 yaşındaki Anderson, A Place To Be filminin gösteriminde altın sarısı elbisesiyle görenleri adeta büyüledi.
GÖZ KAMAŞTIRDI
Makyaj yapmamaya karar veren efsane oyuncu son haliyle gündeme geldi. Altın tonlarındaki gösterişli elbisesiyle kırmızı halıda büyük beğeni toplayan Anderson, straplez kesimli ve dramatik balon kollu elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Sala Giardino'daki gösterimde makyaj yapmamayı tercih eden ünlü oyuncu, doğal güzelliğini ve pürüzsüz cildini ön plana çıkardı.
MAKYAJ YAPMAYI BIRAKMA SEBEBİ...
Uzun yıllar ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp sonrası Anderson, Elle dergisine verdiği röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" demişti.