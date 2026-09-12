Makyajı bırakmıştı! Pamela Anderson doğal güzelliği ile geceye damga vurdu

MAKYAJ YAPMAYI BIRAKMA SEBEBİ...

Uzun yıllar ünlü oyuncunun makyaj sanatçılığını yapan Alex Vogel, 2019'da meme kanserinden hayatını kaybetmişti. Bu acı kayıp sonrası Anderson, Elle dergisine verdiği röportajda, “O, en iyisiydi. Onu kaybettiğimden beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamak benim için daha iyi" demişti.