Makul fiyatlar geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi sayı arttırılıyor

Cezası var ama dinleyen kim!

"2018 Ağustos ayındaki kur artışıyla beraber ortaya çıkan stok vurguncularına karşı mevzuata eklenen madde aynen şöyle demektedir; "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak haksız ticari uygulama kapsamındadır. Buna aykırı davrananlara 11.400 lira idari para cezası kesilir ve Bakanlık bu cezayı 10 katına kadar da arttırabilir."