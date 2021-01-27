MAK'tan olay anket! Cumhur İttifakı yüzde 44.1, iki parti baraj altı
MAK araştırma, 2021’in ilk seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre MHP ve HDP yüzde 10 barajına takılıyor. Anketin en dikkat çekici sonucu kararsızlar... Kararsızların oy oranı seçim barajını aşıyor.
Ankette gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılar da soruldu. Saldırıya ilişkin katılımcıların yüzde 28’i ülkenin yeniden kardeş kavgasına sürüklenmesinden endişe duyduğunu belirtirken yüzde 41’i ise “Münferit olaylar” olarak yorumladı.
HDP ve MHP baraj altında
"Yarın genel seçim olsa" başlığı altında hangi partiye oy verileceği de soruldu. AK Parti yüzde 32.2, CHP yüzde 22.5, İYİ Parti yüzde 12.3 oy alırken. HDP yüzde 8, MHP ise yüzde 7.7 oy ile baraj altında kaldı.
Gelecek Partisi’nin yüzde 2.2, DEVA Partisi’nin ise yüzde 2 oy aldığı görüldü. Kararsızlar ise seçim barajını aşarak yüzde 10 çıktı.
Kararsızlar dağıtıldığında...
Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla AK Parti 35.6'ya, CHP yüzde 24.9'a İYİ Parti yüzde 13.6'ya yükseldi. HDP yüzde 8.9, MHP ise yüzde 8.5 ile yine baraj altında gözüktü.