MAK'tan olay anket! Cumhur İttifakı yüzde 44.1, iki parti baraj altı

Ankette gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılar da soruldu. Saldırıya ilişkin katılımcıların yüzde 28’i ülkenin yeniden kardeş kavgasına sürüklenmesinden endişe duyduğunu belirtirken yüzde 41’i ise “Münferit olaylar” olarak yorumladı.