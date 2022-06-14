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MAK'ın patronu ünlü anketçi Kulat: AK Parti iktidarına çocukları bile oy vermeyecek!

MAK'ın patronu ünlü anketçi Kulat: AK Parti iktidarına çocukları bile oy vermeyecek!

MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat, iktidarda üçte bir oranında oy kaybının olduğunu iddia etti. Özellikle 18-30 yaş arası seçmenin iktidardan rahatsız olduğunu belirten Kulat, "AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da artık babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor" dedi.

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MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Önümüzdeki seçimde AK Partililerin çocukları bile AK Partiye oy vermeyecek. Daha önce AKP'ye oy vermeyen ancak bu seçimde oyunu AKP'ye vermeyi düşünen bir Allah'ın kuluna rastlamadım” dedi. Sözcü'ye konuşan Kulat şunları söyledi:

AK Parti yöneticilerinin çocuklarıyla özel çalışıyorum
- AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da artık babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor. Ben gençlerle özel çalışıyorum. Farklı kademelerde pek çok AK Partili il, ilçe, genel merkez yöneticisi eski ve yeni milletvekilleri de bizzat çocukları için bu serzenişte bulunuyor.

- 18 -30 yaş grubu seçmen iktidardan rahatsız. Muhalefete de genel bir ilgi var. Bu seçmen çoğunlukla asabı bozuk seçmen.

AK Parti gençler arasında birinci parti değil
Kulat, Ankara Masası programında Fatih Atik'e yaptığı açıklamada ise “Şehirlerin varoşları çok mutlu değil. AK Parti'ye daha önce oy veren seçmenlerin 3'te 1'indeki oy kaybını net hissediyorsunuz'' dedi.  Türkiye'yi 8 bölgeli araştırdıklarına dikkat çeken Kulat, şöyle devam etti:

- "7 coğrafi bölge ve İstanbul. 18-29 yaş grubunda AK Parti hiçbir bölgede birinci parti değil. İller bazında var ama bölgesel olarak yok. Gençler, ciddi şekilde AK Parti'nin politikalarını yeterli bulmuyor.''

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