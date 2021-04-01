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Makedonya, Almanya'yı Eljif Elmas'ın golüyle yıktı

Almanya, sahasında Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Goran Pandev ve Eljif Elmas attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda, gecenin sürpriz sonuçlarından biri alındı. Almanya, sahasında Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup oldu. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri 45+2'de Goran Pandev ve 85'te Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın golünü 63'te İlkay Gündoğan (penaltı) attı. Bu sonuçla Kuzey Makedonya puanını 6'ya yükseltti. Almanya 6 puanda kaldı.

"Tam bir hayal kırıklığı''
Löw "Tam bir hayal kırıklığı. Hatalar yaptık. Hızlı oynadığımızda tehlikeliydik ama rakibi tehdit edecek fırsatları bulamadık. Evimizde böyle kaybetmek hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

Son yenilgisini 2001'de almıştı
Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde bundan önceki son yenilgisini 2001'de yine sahasında İngiltere'den almıştı.

Üçüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu:

Yunanistan-Gürcistan: 1-1

İspanya-Kosova: 3-1

- C Grubu:

Litvanya-İtalya: 0-2

Kuzey İrlanda-Bulgaristan: 0-0

- D Grubu:

Bosna Hersek-Fransa: 0-1

Ukrayna-Kazakistan: 1-1

- F Grubu:

Avusturya-Danimarka: 0-4

Moldova-İsrail: 1-4

İskoçya-Faroe Adaları: 4-0

- I Grubu:

Andorra-Macaristan: 1-4

İngiltere-Polonya: 2-1

San Marino-Arnavutluk: 0-2

- J Grubu:

Ermenistan-Romanya: 3-2

Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2

Lihtenştayn-İzlanda: 1-4

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