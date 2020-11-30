MAK seçim anketini açıkladı! 3 parti barajı geçebiliyor ikinci tercihler çok çarpıcı
Kasım ayı anketleri peş peşe açıklanıyor. MAK Danışmanlık'ın kasım ayı araştırmasına göre, kararsızların dağıtılması sonunda barajı sadece AK Parti, CHP ve İYİ Parti geçebiliyor. Reform beklentisi yükseliyor...
Erken seçim tartışmaları yeniden hız kazanırken, anketler de peş peşe açıklanıyor. MAK Danışmanlık, 'Kasım 2020 Türkiye Gündem Araştırması' raporunu yayınladı. Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy kullanacağını söyleyen seçmenlerin yüzde 38,7'si AK Parti'ye, yüzde 24'ü CHP'ye, yüzde 11,6'sı ise İYİ Parti'ye oy verecek. Araştırmaya göre HDP ve MHP ise baraj altında kalıyor.
Sandığa giden seçmen arasında yüzde 12'si kararsız olduğunu belirtiyor. Kararsızların matematiksel olarak dağıtılması sonrası ise AK Parti yüzde 38,7 oy oranına sahip oldu.
Onu yüzde 24 ile CHP, yüzde 11,6 ile İYİ Parti, yüzde 9,2 ile HDP, yüzde 9,1 ile MHP izledi. Bu sonuçlarla HDP ve MHP baraj altında kalıyor.
Oyunu AK Parti'ye vereceğini söyleyen seçmenlere "AK Parti'den sonra en beğendiğiniz parti hangisidir?" diye soruldu. En yüksek oranı yüzde 20 ile Gelecek Partisi aldı. AK Parti ile Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ise yüzde 18 ile ikinci sırada bulundu.