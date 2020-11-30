MAK seçim anketini açıkladı! 3 parti barajı geçebiliyor ikinci tercihler çok çarpıcı

Erken seçim tartışmaları yeniden hız kazanırken, anketler de peş peşe açıklanıyor. MAK Danışmanlık, 'Kasım 2020 Türkiye Gündem Araştırması' raporunu yayınladı. Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy kullanacağını söyleyen seçmenlerin yüzde 38,7'si AK Parti'ye, yüzde 24'ü CHP'ye, yüzde 11,6'sı ise İYİ Parti'ye oy verecek. Araştırmaya göre HDP ve MHP ise baraj altında kalıyor.