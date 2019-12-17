MAK Araştırma'dan kulisleri sallayan anket: Seçmenin yüzde 25'i kararsıza geçmiş durumda
MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son ankete ilişkin, "Bir partiye 24 Haziran da oy veren seçmenin yüzde 25'i kararsıza geçmiş durumda... Bu dramatik düşüş kesin" diyerek kulisleri sallayan sonuçlar paylaştı.
Araştırmaya göre başkanlık sistemine referandumda 'evet' diyen seçmenin yüzde 25'i bugün referandum olsa bu kez 'hayır' diyecek.
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Önde gelen araştırma şirketlerinden MAK Araştırma Danışmanlık yeni anket çalışmasını tamamladı. Abonelere iletilecek olan sonuçlar daha sonra basına duyurulacak.
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Ama MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından anket sonucuna ilişkin bazı notlar paylaştı.
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"25’i kararsıza geçmiş durumda…"
AK Araştırma Başkanı Kulat’ın ankete ilişkin paylaşımları şöyle: Sayın Davutoğlu ve Sn. Babacan’ın parti oyları halen sağlıklı ölçülemiyor ama bir partiye 24 Haziran da oy veren seçmenin yüzde 25’i kararsıza geçmiş durumda…
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