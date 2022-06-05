Mahsun Kırmızıgün 16 yıl aradan sonra ortalığı yıktı geçti Boğaz'ı salladı

Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme'de verdiği konserle 16 yıllık hasreti bitirdi. Gece için ‘Anlatacaklarım Var’ isimli muhteşem bir şov hazırlayan Kırmızıgül, konserine duygusal bir konuşma ile başladı. Hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.