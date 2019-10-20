Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül Melis Sezen'le cilveleşti takipçileri yakaladı

Türkücülükten sonra sinemaya adım atan ve birçok başarılı film yapan Mahsun Kırmızıgül'ün bir dönem kendisine çok benzemesiyle gündeme gelen oğlu Mahmut Kırmızıgül, Melis Sezen'le yazışırken takipçilerine yakalanınca sosyal medyanın diline düştü.