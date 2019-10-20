Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül Melis Sezen'le cilveleşti takipçileri yakaladı
Mahsun Kırmızıgül'ün kendisine benzerliğiyle olay olan oğlu Mahmut Kırmızıgül, Melis Sezen ile cilveleşirken takipçilerine yakalandılar.
Türkücülükten sonra sinemaya adım atan ve birçok başarılı film yapan Mahsun Kırmızıgül'ün bir dönem kendisine çok benzemesiyle gündeme gelen oğlu Mahmut Kırmızıgül, Melis Sezen'le yazışırken takipçilerine yakalanınca sosyal medyanın diline düştü.
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Oyuncu Melis Sezen'in fotoğrafı altında yazışan Mahmut Kırmızıgül'ün çapkınlık turuna çıkıp yakayı ele verdiği iddia edildi.
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Oyuncu Melis Sezen, paylaştığı fotoğrafının altına "Bu burada kalsın dendi" notunu düştü. Mahmut Kırmızıgül ise paylaşıma "Kim dedi" yorumunu yaptı. Sezen'in Kırmızıgül'e "Şşş" cevabını vermesinin ardından ikili hakkında "Cilveşiyorlar" yorumları yapıldı.
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Bu gelişmeler olurken Mina Ceren'in bir gün önce sevgilisi Mahmut Kırmızıgül'ü paylaşması iddiaları çürüttü.
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