Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in eşi Seval Bazencir baltalı saldırıyı anlattı aldatma şoku!
Türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in baltayla kapısını kırdığı eşi Seval Bazencir yaşadığı dehşet anlarını anlatarak aldatıldığını itiraf etti.
Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir’in baltayla kapısını kırdığı eşi Seval Bazencir’in olayla ilgili verdiği ifadeye ulaşıldı. Genç kadın, eşinin kendisini sürekli aldatmasından dolayı tartışma yaşadıklarını söyledi. Seval Bazencir, “Eşim beni defalarca aldattı, evlilik birliğimiz sarsıldı. Bu nedenle eve gelmemesini söyledim ama baltayla kapıma dayandı. Tehdit ve hakaretlerle kapımı kırdı” dedi.
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre Sözlü tartışma sonrası Yusuf Bazencir'in ikametlerine gelerek cama taş attığını söyleyen Seval Bazencir, ''Eşim 'bana burası benim evim, sen gideceksin, aç kapıyı defol git' dedi. Ardından da baltayla ikamet kapıma saldırmaya başladı. Kapıyı dakikalarca kırarak açmaya çalıştı ve bu sırada ağza alınmayak küfürler savurdu. Bende hemen KADES uygulamasına bastım. Kapıya o kadar zarar verdiki gelen polisler kapıyı açamadılar. Eşimden şikayetçiyim'' diye konuştu.
2016 yılında evlendiği Ece Binay'ı yasak aşkıyla aldattığı iddiasıyla gündemde olan ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, elinde baltayla kapısına dayandığı eşi Seval Bazencir'e korku dolu anlar yaşatmıştı.
Genç kadın eşi Yusuf Bazencir ile son zamanlarda kendisini defalarca aldatmasından dolayı tartışma yaşadığını ve evlilik birliğinin sarsılmaya başladığını anlattı.