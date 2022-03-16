Mahsun Kırmızıgül'ün aldatma videosu patladı eşi Ece Binay evden kovdu iddiası Yusuf Bazencir dayak olayı ne

2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenen Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının Kırmızıgül’ü dizine yatırıp saçlarını okşadığı video da yasak aşk iddiasını güçlendirdi. Avukat Ece Binay'ın bu skandal görüntülerin ardından eşi Mahsun Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddiaları sosyal medyadaki magazin kulislerini sardı. Son günlerde magazin gündemine sıklıkla eşleriyle yaşadıkları problemlerle gelen Bazencir (Mahsun Kırmızıgül'ün gerçek soyadı) ailesiyle ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in de eşine uyguladığı baltalı saldırı şiddeti iddiaları oldu...