Mahsun Kırmızıgül'ün aldatma videosu patladı eşi Ece Binay evden kovdu iddiası Yusuf Bazencir dayak olayı ne
Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay'ı genç bir kızla aldattığına yönelik sosyal medyada düşen skandal videonun ardından evden kovulduğu iddiaları magazin kulislerine düştü. Öte yandan Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir de dayak olayıyla gündeme geldi.
2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenen Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının Kırmızıgül’ü dizine yatırıp saçlarını okşadığı video da yasak aşk iddiasını güçlendirdi. Avukat Ece Binay'ın bu skandal görüntülerin ardından eşi Mahsun Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddiaları sosyal medyadaki magazin kulislerini sardı. Son günlerde magazin gündemine sıklıkla eşleriyle yaşadıkları problemlerle gelen Bazencir (Mahsun Kırmızıgül'ün gerçek soyadı) ailesiyle ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in de eşine uyguladığı baltalı saldırı şiddeti iddiaları oldu...
Yönetmenlik ve şarkıcılık yapan Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile nikah masasına oturdu. Son günler magazin kulislerine düşen bazı söylentilere göre Ece Binay ile evliliğinden bir çocuğu olan Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddia edildi.
Mahsun Kırmızıgül'ün genç kızla sarmaş dolaş videosu sosyal medyaya düştü: 52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül'ün bir kadınla evde sarmaş dolaş çekildiği fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
Dizine yatırıp saçını okşuyor: Genç kadının Mahsun Kırmızıgül'ü dizine yatırarak saçlarını okşadığı video ise yasak aşk iddiasını güçlendirdi.