Mahsun Kırmızıgül neye uğradığını şaşırdı! Polisten müzik yasağı gelince öyle bir şey yaptı ki...
Müzik dünyasına verdiği 16 yıllık aradan sonra geri dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül Bodrum'da yeni açılan bir mekanda sahne aldı. İlerleyen saatlerde polisin mekana gelerek uyarı yapması üzerine Mahsun Kırmızıgül neye uğradığını şaşırdı.
16 yıl önce ara verdiği müzik kariyerine çıkarttığı şarkılarla tekrardan devam eden Mahsun Kırmızıgül Bodrum'da yeni açılan bir mekanda sahne alamaya hazırlanırken neye uğradığını şaşırdı.
Bodum Yalıkavak'ta yeni açılan Yalıkavak Gala adlı mekanda sahne almak için hazırlanan ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül polisin mekana gelip uyarı yapması üzerine neye uğradığını şaşırdı.
Müzik yapamayacağını öğrenen Mahsun Kırmızıgül sahnede seyircilerden özür diledi. Seyircilerin alkışları sonrası Kırmızıgül orkestrası engellenince müzik sistemine gerek olmadığını açıkladı ve çıplak sesle sevenlerini misafir edeceğini söyleyerek müziksiz olarak sahneye çıktı.
Ünlü şarkıcı olayla ilgili sahnede "Sesle ilgili problemlerimiz var. Onun için ben bu akşam sizlere canlı okuyacağım. Gerçekten yapılmaması gereken bir şey. Burası turizm bölgesi." şeklinde konuştu.