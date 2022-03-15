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Mahsun Kırmızıgül kardeşi Yusuf Bazencir kimdir kiminle evli?

Mahsun Kırmızıgül kardeşi Yusuf Bazencir kimdir kiminle evli?

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir olaylı bir şekilde magazin basının gündemine yerleşti. 5 yıldır Seval Bazencir ile evli olan Yusuf Bazencir eşinin evinin kapısını baltayla kırmaya çalıştı. Peki kimdir Yusuf Bazencir, kaç yaşında, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ne iş yapar, eşi kimdir?

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Son şarkıları ile yeniden sahnelere merhaba diyen sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir magazin basınında eşine uyguladığı şiddet ile gündem oldu. Yusuf Bazencir 9 Mart günü 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga etti. Eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir olay çıkardı. Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir tehditler yağdırdı. Peki kimdir Yusuf Bazencir, kaç yaşında, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ne iş yapar, eşi kimdir? 

Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardındar "tehdit - hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti.

Evini kapatıp kayıplara karıştı: 

Seval Bazencir, yaşananların ardından evini kapatarak kayıplara karıştı. Bazencir'in telefonlara dahi çıkmadığı öğrenildi. Baltayla parçalanan kapının ise yenilendiği görüldü.

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