Mahsar Alanson'un eşi Biricik Suden'den okul saldırıları hakkında kan donduran sözler

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları karşısında sessiz kaldığı gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere olay yaratan bir cevap verdi.
"ENERJİMİ DAHA YAPICI ŞEYLERE SAKLIYORUM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suden, toplumsal acılara karşı duyarsız kalmakla suçlanmasına karşılık, kendi sağlığını ve spor rutinini ön planda tuttuğunu belirtti.
Suden, eleştirilere verdiği yanıtta, "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum." dedi.
BİRİCİK SUDEN'İN ÇOCUĞU VAR MI?
Biricik Suden evlidir. Dördüncü evliliğini, 2003 yılında Türk müziğinin usta isimlerinden Mazhar Alanson ile yapmıştır ve hâlen bu evliliği sürmektedir. Son ve kalıcı evliliği ise Mazhar Alanson ile oldu. Ancak çocuğu bulunmuyor.