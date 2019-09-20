Mahremiyetim deyip o fotoğraflar için dava açmıştı! Sertab Erener'den flaş hamle
Pop müziğinin 56 yaşındaki sevilen ismi Sertab Erener, Bodrum’daki villasının bahçesinde fotoğraflarını çeken gazeteciye açtığı davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz yıl eşi Emre Kula ile Bodrum'da tatil yapan Sertab Erener, Yakaköy'deki villalarının tadilatı sırasında bahçede görüntülenmişti. Erener, medyada yer alan bu fotoğraflar için "Mahremiyetim ihlal edildi" diyerek savcılığa başvurmuştu.
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Ünlü şarkıcı; savcılığa, bahçesinde çekilen fotoğrafların özel hayata saldırı ve mahremiyetin ihlali olduğunu, kamuya kapalı bir alanda rızaları dışında görüntülendiklerini belirterek şikayetçi oldu.
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Soruşturma başlatan savcılık, gazeteciyi ifadeye çağırdı. Gazeteci, çiftin ünlü olduğunu ve uygunsuz bir fotoğrafın yayınlanmadığını söyledi.
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Ancak savcılık, bahçenin kamuya kapalı bir alan olduğunu, mahremiyetin ihlal edildiğini ve fotoğrafların genel yarar kriterine uymadığını belirtip dava açtı.
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