Mahrem yeri göründü Leyla Tanlar'ın pozları yok artık dedirtti!
Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile son yılların iddialı isimlerinden biri olan Leyla Tanlar'ın instagram pozları takipçileri kızdırdı. Mahrem yeri görünen Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki yorumları yağdı.
Paramparça dizisi ile tanınan ve kısa sürede oyunculuk performansı ile dikkat çeken Leyla Tanlar'ın son instagram paylaşımları olay oldu. 21 yaşındaki genç oyuncuya takipçilerinden tepki yağdı.
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Son olarak ATV'de yayınlanan Şahin Tepesi dizisinde oynayan Leyla Tanlar, dizinin erken final yapması sonrasında ekranlara kısa bir süre ara verdi.
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Güzelliğinin yanı sıra kusursuz fiziği ile dikkat çeken genç oyuncu instagramı aktif kullanan ünlülerden. 1.1 milyon takipçisi olan Leyla Tanlar'ın tüm paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.
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Ömür Gedik'in başlattığı G-string şort tartışmalarını ti'ye alan Leyla Tanlar'ın 'Kadınlar yerine göre giyinmeli” konulu tweetleri okuyorum 🙃' notu ile yaptığı paylaşımlar takipçilerini ikiye böldü.
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