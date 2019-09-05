Mahrem yeri belli olunca adeta linç edilen Leyla Tanlar Fox TV'de işi kaptı
Ömür Gedik'in şort hakkındaki söylemlerini ti'ye alarak taytlı paylaşımlarda bulunan Leyla Tanlar, Fox TV'de yayınlanacak olan bomba bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Paramparça ve Şahin Tepesi gibi dizilerde oynayarak 21 yaşında olmasına rağmen ekranların aranan yüzü olmayı başaran Leyla Tanlar'ın yeni projesi belli oldu. Tanlar, Fox TV'de yayınlanacak olan Ferhat ile Şirin'in kadrosuna dahil oldu.
O3 Medya'nın Fox TV için çekeceği projesiyle el sıkışan Leyla Tanlar, böylece Tolga Sarıtaş'ın partneri oldu. Dizinin önümüzdeki ay ekranlara gelmesi bekleniyor.
Peki Leyla Tanlar neden tepki çekmişti?
Ömür Gedik'in başlattığı G-string şort tartışmalarını ti'ye alan Leyla Tanlar'ın "Kadınlar yerine göre giyinmeli konulu tweetleri okuyorum" notu ile yaptığı paylaşımlar takipçilerini ikiye bölmüştü.
Mahrem yeri tepkisi
Görüntünün hiç hoş olmadığını belirten takipçileri, ünlü oyuncunun mahrem yerinin göründüğü bu pozlara tepki yorumları yazmıştı.