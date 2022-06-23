Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine akın ettiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı Cübbeli de mesaj paylaştı

Mahmut Efendi olarak bilinen Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası siyasilerden ve tüm çevrelerden taziye mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.