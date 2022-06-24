Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi! Fatih Camii'ne gidip kapatıldı havadan çekilen video
İSTANBUL Fatih Camii'nde İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi kaldırılıyor. Fatih Camii eşine az rastlanır bir cenazeye sahne oluyor. Havadan İsmailağa cemaatinin akın ettiği Mahmut Efendi'nin cenazesi görüntülendi. Fatih Camii'ne çıkan bütün yollar kapatıldı.
İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze törenine saatler kala binlerce camiye akın etti. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
Fatih Camii'ne çıkan yolların araç trafiğine kapatıldığı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye hoparlör sistemleri vinçlerle kuruldu.