Mahmut Tuncer sözünü çiğnedi İbrahim Tatlıses'in İbo Show'una katılacak
İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer'in arası bozuktu. Tuncer, 'Beni çağırırsa gitmem' dediği İbo Show'a katılacak.
Geçtiğimiz aylarda final yapacağı iddia edilen İbo Show, önümüzdeki hafta sezon finali yapacak. Eylül ayında yeni sezonda yeniden izleyenleriyle buluşacak. 9 yıl aranın ardından ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, bu kez kolay kolay ekranları bırakmayacak gibi gözüküyor.
İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve daha önce programa gitmeyeceğini söyleyen Mahmut Tuncer'in İbo Show'un sezon finali bölümüne konuk olacağı öğrenildi.
İbo Show'a Mahmut Tuncer'in yanı sıra Mehmet Ali Erbil ve Gülben Ergen de konuk olacak.
Tuncer, eski dostu Tatlıses'le ilgili 'Baş tacı. Bize emeği çoktur. Saygımız, sevgimiz sonsuz ama beni çağırırsa gitmem' demişti.