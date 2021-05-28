Mahmut Tuncer sözünü çiğnedi İbrahim Tatlıses'in İbo Show'una katılacak

Geçtiğimiz aylarda final yapacağı iddia edilen İbo Show, önümüzdeki hafta sezon finali yapacak. Eylül ayında yeni sezonda yeniden izleyenleriyle buluşacak. 9 yıl aranın ardından ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, bu kez kolay kolay ekranları bırakmayacak gibi gözüküyor.