Mahmut Tuncer öldü mü sosyal medya bu haberle yankılandı ilk açıklama geldi

"Üç ayda bir beni öldürüyorlar." diyen Tuncer, "Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim. Kızım ağlaya ağlaya annesini aramış. Bunu bize neden yaşatıyorlar? Yazık değil mi! Suç duyurusunda bulunacağım ,Böyle vicdansızlık olmaz." ifadelerine yer verdi.