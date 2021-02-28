Mahmut Tuncer 'çok kırıldım' İbo Show itirafını yaptı! İbrahim Tatlıses'e sitem etti

Uğradığı silahlı saldırının ardından uzun bir tedavi süreci geçiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, dokuz yıl ara verdiği İbo Show'la ekranlara muhteşem bir dönüş yapmıştı. Her hafta birbirinden sevilen isimlerin konuk olduğu program seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.