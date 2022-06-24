Mahmut Efendi'nin cenazesi inanılmaz! İsmailağa cemaati kadınları istemedi Fatih Camii doldu

İSTANBULda böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Mahmut Efendi'nin cenaze namazı Cuma namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridleri şeyhlerini uğurlamak için geceden Fatih Camisi ve çevresini doldurdu. Camiinin içinde yatanlar olduğu gibi Fatih Camii'nin dışı da sabahın ilk saatlerinden itibaren tamamen doldu. Kadınlar ise İsmailağa Cemaati'nin uyarısına uyarak camiye gitmedi. Fatih Camii bugün eşine az rastlanan bir cenaze törenine sahne oluyor. İşte cenazeden son bilgiler: