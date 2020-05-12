Mahkumlar erken tahliye olmak için birbirlerine koronavirüs bulaştırdı
ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde bir grup mahkumun erken taliye olmak için birbirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştırdığı ortaya çıktı.
Sahip olduğu yaklaşık 1,4 milyon vaka ile yeni tip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de ilginç bir olay yaşandı.
Daily Mail'in haberine göre; ülkenin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Pitches hapishanesinde 21 mahkumun erken tahliye umuduyla maskelerini koklayarak ve su şişelerini paylaşarak birbirlerine Kovid-19 bulaştırdığı açıklandı.
Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villaneuva’nın bildirdiğine göre bu durum, mahkumların yarısından fazlasının koronavirüse yakalanmasına neden oldu. Villaneva yaptığı açıklamada, "Bir şekilde mahkumlar arasında, eğer pozitif test edilirlerse kendimizi zorlayıp onları serbest bırakacağımıza dair bir inanç oluşmuş. Ancak, böyle bir şeye asla izin vermeyiz" ifadelerini kullanarak olaya karışan mahkumların diğer kişiler ve hapishane çalışanlarının hayatını riske attığını söyledi.
Yetkililer, nisana ayında North County Islah Merkezindeki şüpheli Kovid-19 vakalarında ani bir artış gördü. O zamana kadar hapishanede Kovid-19 vakası belirtilmemişti.