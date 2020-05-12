Mahkumlar erken tahliye olmak için birbirlerine koronavirüs bulaştırdı

Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villaneuva’nın bildirdiğine göre bu durum, mahkumların yarısından fazlasının koronavirüse yakalanmasına neden oldu. Villaneva yaptığı açıklamada, "Bir şekilde mahkumlar arasında, eğer pozitif test edilirlerse kendimizi zorlayıp onları serbest bırakacağımıza dair bir inanç oluşmuş. Ancak, böyle bir şeye asla izin vermeyiz" ifadelerini kullanarak olaya karışan mahkumların diğer kişiler ve hapishane çalışanlarının hayatını riske attığını söyledi.