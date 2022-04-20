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Mahkum dizisine öyle bir isim geldi ki Seray Kaya'nın açığı kapandı

Mahkum dizisine öyle bir isim geldi ki Seray Kaya'nın açığı kapandı

FOX ekranlarının en çok izlenen dizisi Mahkum her bölümü ile ekrana damga vuruyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde dizide Avukat Cemre karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya ölerek veda etmişti. Herkes Cemre'nin boşluğunu kim dolduracak derken gerçek 18. bölümde ortaya çıktı. Bakın dizinin kadrosuna kim girdi?

Mahkum dizisine öyle bir isim geldi ki Seray Kaya'nın açığı kapandı

Kore dizisi olan  “Innocent Defendant” adlı yapımdan uyarlama olan FOX dizisi Mahkum yarın, yani 21 Nisan Perşembe günü yeni bölümü ile ekrana gelecek. Her bölümü ile nefessiz izlenen, sosyal medyanın da konusu olan dizinin son bölümündeki veda seyirciyi üzdü. 

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Mahkum dizisine öyle bir isim geldi ki Seray Kaya'nın açığı kapandı

Dizide, Savcı Fırat Bulut'u aklamak için canla başla çalışan Avukat Cemre karakterine hayat veren oyuncu Seray Kaya senaryo gereği öldürülerek diziye veda etti. Dizinin son bölümünde sosyal medya hesabından tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti, 'Varlığınız ve desteğinize minnettarım.. Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle' notunu paylaştı. 

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Mahkum dizisine öyle bir isim geldi ki Seray Kaya'nın açığı kapandı

Seray Kaya'nın vedası senaryo gereği bilinen bir gerçek olsa da seyirci bu vedayı hiç sevmedi. Herkes Savcı Fırat ile aralarında yaşanacak bir aşkı beklerken Cemre'nin erken vedası seyirciyi üzdü. Akıllara ise Cemre'nin yerine kim gelecek sorusu takıldı. 

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Mahkum dizisine öyle bir isim geldi ki Seray Kaya'nın açığı kapandı

Seray Kaya’nın veda ettiği Mahkum dizisine yeni bir karakter katılacak. Neslihan Arslan’ın 21 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan 18. yeni bölümde diziye katılacak. 

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