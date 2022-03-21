BIST 2.144
DOLAR 14,82
EURO 16,38
ALTIN 915,34
MEDYA

Mahkum 15. bölüm fragmanı

Mahkum dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Mahkum'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Mahkum 24 Mart 2022 Perşembe akşamı FOX'ta...

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut, bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı
Kar yağışının İstanbul'a gelişini saniye saniye izleyin! İstanbul Boğazı'ndan muhteşem görüntüler
Kar yağışının İstanbul'a gelişini saniye saniye izleyin! İstanbul Boğazı'ndan muhteşem görüntüler
TOGG'dan heyecan yaratan görüntüler Eksi 40 derecede zorlu performans
TOGG'dan heyecan yaratan görüntüler Eksi 40 derecede zorlu performans
CHP'li Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi! 'Barış insanıdır, cezaevinde değil Meclis'te olacak'
CHP'li Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi! 'Barış insanıdır, cezaevinde değil Meclis'te olacak'
2 bin 500 yıllık! Balıkesir'de deniz çekilince ortaya çıktı: İnşallah deprem habercisi değildir
2 bin 500 yıllık! Balıkesir'de deniz çekilince ortaya çıktı: İnşallah deprem habercisi değildir
Nureddin Nebati: Bizden Allah da razı millet de razı
Nureddin Nebati: Bizden Allah da razı millet de razı
Komşuları haber verdi hayatının şokunu yaşadı! 700 bin TL'lik koleksiyonu çalındI
Komşuları haber verdi hayatının şokunu yaşadı! 700 bin TL'lik koleksiyonu çalındI
Halk TV canlı yayın aracının üzerine çığ düştü! Buz gibi soğukta mahsur kaldılar: 4-5 metre boyutunda
Halk TV canlı yayın aracının üzerine çığ düştü! Buz gibi soğukta mahsur kaldılar: 4-5 metre boyutunda
Ukrayna’da ölen ve yaralanan Rus askerleri Belarus’a taşınıyor
Ukrayna’da ölen ve yaralanan Rus askerleri Belarus’a taşınıyor