Mahkemeler sonuçlanınca ekranlara geri döndü! Johnny Depp'in yeni filminden ilk kareler

2015 yılında evlendiği ve 2 senelik evliliğin ardından ayrıldığı eski eşi Amber Heart ile olaylı ayrılık sürecini geçtiğimiz ay zaferle sonuçlandıran ünlü oyuncu Johnny Depp uzun süredir bir projede yer almıyordu. Ünlü oyuncu zaferinin ardından muhteşem bir projeyle geri dönüyor!