Mahkemeler sonuçlanınca ekranlara geri döndü! Johnny Depp'in yeni filminden ilk kareler
Geçtiğimiz ay eski eşi Amber Heart ile olan mahkemeleriyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Johnny Depp ekranlara ara vermişti. Ünlü oyuncu davaların sonuçlanması sonrası ekranlara geri dönüyor!
2015 yılında evlendiği ve 2 senelik evliliğin ardından ayrıldığı eski eşi Amber Heart ile olaylı ayrılık sürecini geçtiğimiz ay zaferle sonuçlandıran ünlü oyuncu Johnny Depp uzun süredir bir projede yer almıyordu. Ünlü oyuncu zaferinin ardından muhteşem bir projeyle geri dönüyor!
Dava sonrası ilk film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanan oyuncu Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak
İlk kez bir Fransız projesinde yer alan Depp Kral'ın bildiği her şeye karşı tepkisiz olmasının altındaki nedeni ortaya çıkartacak.
2023 yılında vizyona girmesi planlanan filmin kadrosun da ayrıca Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair da yer alıyor.