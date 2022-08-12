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Mahkemeler sonuçlanınca ekranlara geri döndü! Johnny Depp'in yeni filminden ilk kareler

Mahkemeler sonuçlanınca ekranlara geri döndü! Johnny Depp'in yeni filminden ilk kareler

Geçtiğimiz ay eski eşi Amber Heart ile olan mahkemeleriyle gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Johnny Depp ekranlara ara vermişti. Ünlü oyuncu davaların sonuçlanması sonrası ekranlara geri dönüyor!

Mahkemeler sonuçlanınca ekranlara geri döndü! Johnny Depp'in yeni filminden ilk kareler

2015 yılında evlendiği ve 2 senelik evliliğin ardından ayrıldığı eski eşi Amber Heart ile olaylı ayrılık sürecini geçtiğimiz ay zaferle sonuçlandıran ünlü oyuncu Johnny Depp uzun süredir bir projede yer almıyordu. Ünlü oyuncu zaferinin ardından muhteşem bir projeyle geri dönüyor!

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Mahkemeler sonuçlanınca ekranlara geri döndü! Johnny Depp'in yeni filminden ilk kareler

Dava sonrası ilk film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanan oyuncu Fransız Kralı XV. Louis’yi canlandıracak

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Mahkemeler sonuçlanınca ekranlara geri döndü! Johnny Depp'in yeni filminden ilk kareler

 İlk kez bir Fransız projesinde yer alan Depp Kral'ın bildiği her şeye karşı tepkisiz olmasının altındaki nedeni ortaya çıkartacak.

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Mahkemeler sonuçlanınca ekranlara geri döndü! Johnny Depp'in yeni filminden ilk kareler

2023 yılında vizyona girmesi planlanan filmin kadrosun da ayrıca  Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory ve India Hair da yer alıyor.

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