Mahkemeden CHP İstanbul için yeni karar! Gürsel Tekin’in görevi neden bitti, şimdi ne olacak?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17 Eylül 2026’da verdiği yeni karar siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. “Gürsel Tekin’in görevi neden sona erdi?”, “Mahkeme hangi kararı kaldırdı?”, “Özgür Çelik yeniden göreve mi dönecek?” ve “CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı şimdi kim yönetecek?” gibi sorular araştırılıyor. Mahkeme, 2 Eylül 2025’te uygulamaya koyduğu ihtiyati tedbirleri kaldırdı ve böylece Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici heyetin mahkeme kararına dayanan görevi sona erdi. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.

GÜRSEL TEKİN’İN CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI GÖREVİ NEDEN SONA ERDİ?

Gürsel Tekin’in mahkeme kararı kapsamında yürüttüğü görev, kendisinin veya CHP yönetiminin aldığı bir istifa kararıyla değil, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbirleri kaldırmasıyla sona erdi. Mahkeme, daha önce CHP İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve geçici kurul oluşturulmasına dayanak olan tedbirlerin artık uygulanmamasına karar verdi.

17 EYLÜL 2026 MAHKEME KARARI NE?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla uygulanmasına karar verdiği ihtiyati tedbirleri kaldırdı. Mahkeme kararının bir örneğinin İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliği’ne gönderilmesine de hükmetti. Karar dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda verildi.

GÜRSEL TEKİN CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA NEDEN GETİRİLMİŞTİ?

Süreç CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli 38. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında açılan davaya dayanıyor. Özgür Çelik’in il başkanı seçildiği kongreye ilişkin hukuki süreçte İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025’te Çelik ile il yönetimi ve disiplin kurulu üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Gürsel Tekin’in de bulunduğu beş kişilik geçici kurul bu karar kapsamında görevlendirildi.

MAHKEME TEDBİR KARARINI NEDEN KALDIRDI?

17 Eylül tarihli karara ilişkin haberlerde mahkemenin “durum ve koşulların değişmesini” dikkate alarak daha önce uyguladığı tedbirleri kaldırdığı belirtiliyor. Buradaki önemli nokta, son kararın davanın esasına ilişkin nihai hükümden ziyade mevcut ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına yönelik olması. Dolayısıyla tedbirlerin kaldırılması ile ana davanın hukuki sonucu aynı şey değil.

CHP İSTANBUL DAVASI TAMAMEN BİTTİ Mİ?

Hayır. İhtiyati tedbirlerin kaldırılması, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkındaki ana davanın tamamen sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Mahkeme daha önce davanın duruşmasını 16 Ekim 2026’ya bırakmıştı. 17 Eylül’de verilen ara kararla geçici yönetimin görevine dayanak oluşturan tedbirler ortadan kalktı ancak davanın esasına ilişkin süreç devam ediyor.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI MI OLACAK?

Mahkemenin kararı Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici heyetin görevini sona erdirdi ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın bundan sonraki yönetimine ilişkin idari ve parti içi sürecin ayrıca netleşmesi gerekiyor. Güncel haber akışında CHP Genel Merkezi’nin İstanbul İl Başkanlığı için yeni yönetim düzenlemesi yapmasının beklendiği belirtiliyor.

GÜRSEL TEKİN KARAR SONRASI NE DEDİ?

Gürsel Tekin, karar sonrasında yaptığı ilk açıklamada tedbiren göreve gelmelerine dayanak oluşturan kararın kaldırılması nedeniyle bu kapsamdaki görevlerinin sona erdiğini söyledi. Tekin’in açıklaması da mahkeme tarafından verilen geçici görevlendirme ile sonraki parti içi gelişmeler arasındaki hukuki ayrımın önümüzdeki süreçte tartışılmaya devam edeceğini gösteriyor.

17 EYLÜL KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Kararın en doğrudan sonucu, Gürsel Tekin başkanlığındaki mahkeme tarafından oluşturulan geçici heyetin görev süresinin sona ermesi oldu. Böylece yaklaşık bir yıldır devam eden ihtiyati tedbire dayalı geçici yönetim dönemi kapandı. Bundan sonraki aşamada CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yönetim yapısı ile 2023 kongresine ilişkin devam eden davanın sonucu ayrı ayrı takip edilecek.