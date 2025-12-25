Mahkemeden Ahmet Çakar'a ağır fatura! Hadise davayı kazandı, Çakar faiziyle ödeyecek
Hadise, YouTube'da kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Ahmet Çakar'a açtığı davadan garip ayrıldı. Mahkeme, Çakar'ın manevi tazminatı 15 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Bakın Ahmet Çakar'ın Hadise'ye ödeyeceği tutar ne...
Hadise'nin Ahmet Çakar'a karşı açtığı davada mahkemeden çıkan karar, magazin gündemini hareketlendirdi. Faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilen tazminat kararı, taraflar arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Peki Ahmet Çakar, Hadise'ye kaç para ödeme yapacak? İşte ayrıntılar...
Şarkıcı Hadise, YouTube’da kişilik haklarına saldırı niteliğinde yorumlar yaptığı gerekçesiyle spor yorumcusu Ahmet Çakar’a açtığı tazminat davasını kazandı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Hadise, 15 Aralık 2024’te yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu.
Bu açıklamalara Çakar, "Çakırkeyf" adlı YouTube programında tepki göstermiş ve Hadise’nin avukatı tarafından “"hakaret ve iftira" olarak nitelendirilen yorumlar yapmıştı.