Mahkeme kararını verdi! Nusret kaybetti cezası...
Et restaurantları ve tuz serpme hareketiyle dünyaca tanınan Nusret Gökçe, eski çalışanı Ali İhsan Kandil'in kendisine açtığı 'hakaret' davasını kaybetti.
Sosyal medyada ‘tuz serpme' hareketiyle ünlenen ve önemli isimleri restoranında ağırlayan Nusret Gökçe, eski şefi Ali İhsan Kandil'in açtığı ‘hakaret’ davasını kaybetti. 2015 yılında eski şefi Ali İhsan Kandil’e erkek müşterilerin olduğu masaya kadın müşterileri oturtması nedeniyle ’Sen mi kadınları oraya oturttun p...k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkanımda? Gebertirim lan seni. S...git buradan, seni kovuyorum” şeklinde cümleler kurduğu iddia edilen Nusret’in, 35 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde altıncı celsesi görülen ‘hakaret’ davasında hüküm açıklandı. Mahkeme, Nusret’i ‘hakaret’ suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırarak 8 bin 700 TL para cezası verilmesine hükmetti.
Mahkeme, Nusret’in ‘tehdit’ suçundan ise beraat etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, daha önce sabıkası bulunmayan Gökçe'nin 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.
Davaya ilişkin konuşan Ali İhsan Kandil, Nusret Gökçe'nin araya hatırlı insanları koymasına rağmen özür dilemediğini ifade etti.