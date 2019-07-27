Mahallenin Muhtarları'nın şoför Ali'si Yalçın Gülhan vefat etti
Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybeti.
Bir döneme damgasını vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan 75 yaşında yaşamını yitirdi.
Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan’ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu” diye konuştu.
Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek: Gülhan’ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
Yalçın Gülhan Kimdir?: Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Adanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmıştır. Sanatçı Ahmet Gülhan abisidir.