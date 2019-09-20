Mahallenin altında şehir var deniyor Samsun'daki yeraltında bakın kimler yaşamış
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yerin altında ilginç bulgulara rastlandı. Doğalgaz kazıları esnasında ortaya çıkan bulgular, yerin altında şaşırtan bir detayı gözler önüne serdi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan doğalgaz çalışması sonucu, bina temel kazılarında tarihi mezar ve kalıntılara ulaşıldı. İncelemelerde kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
Yapılan kazılar sonucu koca mahalle arkeolojik sit alanı ilan edildi. Koruma altına alınan mahallede tüm kazı ve inşaat çalışmaları Samsun Müze Müdürlüğü görevlilerinin önderliğinde yapılmaya başlandı.
Roma şehri bulunabilir: Yüzeysel saha incelemesi yapılan alanda Roma yolunun temelleri ve mil taşlarının bulunması üzerine arkeologlar, Cumhuriyet Mahallesi'nin altında antik Roma şehri bulunabileceğini işaret etti. İlçenin altında bir antik şehir olup olmadığı araştırılıyor.
Kapsamlı çalışma isteniyor: Vezirköprü Belediyesi de bölgede var olduğu öne sürülen kentin kalıntılarının ortaya çıkarılması için girişimde bulundu. İlçede kapsamlı bir kazı çalışması yapılması isteniyor.