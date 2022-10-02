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Mahalleli hırsızı yakalayıp dövdü, sonra da direğe bağlayıp üzerine not astı: 'Ben hırsızım'

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Mahalleli hırsızı yakalayıp dövdü, sonra da direğe bağlayıp üzerine not astı: 'Ben hırsızım'

BURSA’da mahalle sakinleri yakaladığı hırsızlık şüphelisi şahsı önce dövdü daha sonra ise elektrik direğine bağlayarak "ben hırsızım" yazılı kağıtlar yapıştırdı.

Mahalleli hırsızı yakalayıp dövdü, sonra da direğe bağlayıp üzerine not astı: 'Ben hırsızım'

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 2. Cami sokakta meydan geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri hırsızlık şüphelisi Rıza P.’yi (25) yakalayarak darp etmeye başladı. 

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Mahalleli hırsızı yakalayıp dövdü, sonra da direğe bağlayıp üzerine not astı: 'Ben hırsızım'

Daha sonra ise mahalle sakinleri Rıza P.’yi elektrik direğine bağlayarak "ben hırsızım" yazılı kağıtlar yapıştırdılar. Seslere uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. 

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Mahalleli hırsızı yakalayıp dövdü, sonra da direğe bağlayıp üzerine not astı: 'Ben hırsızım'

Olay yerine gelen polis ekipleri gördükleri karşısında şaşkına dönerken olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Rıza P.’yi direğe bağladıkları zinciri keserek kurtardı.

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Mahalleli hırsızı yakalayıp dövdü, sonra da direğe bağlayıp üzerine not astı: 'Ben hırsızım'

Feci şekilde darp edilen Rıza P. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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