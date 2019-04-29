Magazin tarihine damga vuran skandallar! Britney Spears parkta... Ralph Fiennes uçakta basıldı!
Magazin dünyasının renkli isimleri, bazen öyle skandallara imza atıyor ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin unutulmuyor. İşte o skandallardan bazıları...
Ünlü oyuncu bindiği uçağın tuvaletinde bir hostesle sevişti! Hostes, ilişki için İngiliz aktör Ralph Fiennes’a, ‘10 üzerinden 10’ vermiş, ünlü oyuncunun gördüğü en iyi aşık olduğunu söylemişti. Hostes Robertson ünlü aktörle daha sonra da birçok kez beraber olduklarını itiraf etmişti. Hostesin, bu itiraflarından sonra işine son verildi.
Angelina Jolie, "Girl, Interrupted" adlı filmdeki oyunuyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar kazanan yıldız, ödülünü almaya erkek kardeşi James ile birlikte çıktı. Teşekkür konuşmasını yapan Jolie ile kardeşi, milyonların gözü önünde dudak dudağa öpüştü. Jolie, bunların üzerine bir de "Görüyorsunuz kardeşimle aşk yaşıyorum" diyerek tuz biber ekti.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, 2004 yılında, o dönem sevgilisi olan eski eşi Kevin Federline ile Almanya Stockholm'deki bir parkta, sevişirken yakalandı.
Anna Nicole Smith, Amerikan Müzik Ödülleri Töreni'nde: Şöhret oluşunu bile 89 yaşındaki milyarder eşiyle evliliğine borçlu olan Smith, Kanye West'i takdim etmek amacıyla çıktığı sahnede skandala yol açtı. Aşırı alkollü Smith, kollarını havaya kaldırarak podyuma çıktı. Zayıfladığını göstermek için öne doğru eğilen ve bu sırada göğüsleri görünen Smith, "Vücudumu beğendiniz mi?" diye sorduğu seyircilerden herhangi bir yanıt alamadı, çünkü salondakilerin de ekran başındaki milyonlar gibi şaşkınlıktan dili tutulmuştu.