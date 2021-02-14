Mağara Şehitlerinin kimlik tespitine başlandı! PKK kaçırıp kalleşçe katletti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında bir mağarada PKK'lı teröristlerce 13 kişinin şehit edildiğini açıkladı.

Bakan Akar'ın açıklamasının ardından şehit edilen vatandaşların cenazeleri askeri helikopter ile Malatya'ya getirildi. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilen 13 kişinin kimlik tespitine başlandı.

Yapılacak inceleme sonrası kimliklerinin belirlenmesi hedeflenen şehit vatandaşların cenazelerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Hulusi Akar acı haberi nasıl verdi?

- Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır.

- Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür.

- Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekâtın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir.